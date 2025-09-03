Indonežanski diplomata ubijen u peruu dok je vozio bicikl! Mafijaška likvidacija - pucao 3 puta na njega, pa sa saučesnikom pobegao na motoru

Indonežanski diplomata je ubijen u glavnom gradu Perua kada je biciklom stizao do zgrade u kojoj je stanovao, saopštila je policija.

Zetro Leonardo Purba (40), koji je bio zaposlen u Ambasadi Indonezije u Limi, pogođen je triput u ponedeljak uveče. Zvaničnici izneli motiv ubistva. Policija je objavila snimke sa dve nadzorne kamere na kojima se vidi osoba sa kacigom kako dva puta puca na diplomatu koji potom pada i napadač i treći put puca u njega i beži na motociklu kojim upravlja druga osoba. Indonezijski ministar spoljnih poslova Sugiono je u saopštenju pozvao na "temeljnu, transparentnu i