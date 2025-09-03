Američka vojska ubila 11 ljudi: Tramp objavio detalje "smrtonosnog udara" na brod iz Venecuele

Kurir pre 1 sat  |  Agencije
Američka vojska ubila 11 ljudi: Tramp objavio detalje "smrtonosnog udara" na brod iz Venecuele
Američka vojska izvela je danas smrtonosni udar na brod za koji se veruje da je prevozio drogu iz Venecuele, objavio je predsednik SAD Donald Tramp, navodeći da je udar izveden u međunarodnim vodama južnih Kariba, i da je u akciji eliminisano 11 "terorista". "Ranije jutros, po mom naređenju, američke vojne snage su izvele napad na pozitivno identifikovane narkoteroriste iz grupe Tren de Aragva (TDA) u zoni odgovornosti Južne komande (SOUTHCAM)", naveo je Tramp na
Večernje novosti pre 23 minuta
Danas pre 1 sat
Alo pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
Blic pre 2 sata
VenecuelaDonald Tramp

Kurir pre 1 sat