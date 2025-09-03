(Video) Likvidirano 11 terorista Tramp o napadu na narko dilere: Grupa TDA deluje pod komandom Nikolasa Madura

AMERIČKA vojska izvela je danas smrtonosni udar na brod za koji se veruje da je prevozio drogu iz Venecuele, objavio je predsednik SAD Donald Tramp, navodeći da je udar izveden u međunarodnim vodama južnih Kariba, i da je u akciji eliminisano 11 "terorista".

Foto printskrin national interest -Ranije jutros, po mom naređenju, američke vojne snage su izvele napad na pozitivno identifikovane narkoteroriste iz grupe Tren de Aragva (TDA) u zoni odgovornosti Južne komande (SOUTHCAM), naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. On je dodao da je TDA označena strana teroristička organizacija, koja deluje pod kontrolom predsednika Venecuele Nikolasa Madura, odgovornog, kako je naveo, “za masovna ubistva, trgovinu