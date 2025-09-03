Tramp: SAD napale brod s drogom koji je krenuo iz Venecuele, 11 mrtvih iz bande

Danas pre 4 sati  |  Beta
Tramp: SAD napale brod s drogom koji je krenuo iz Venecuele, 11 mrtvih iz bande

Predsednik SAD Donald Tramp je u utorak objavio u Vašingtonu da su SAD u južnom Karipskom moru napale brod koji je prevozio drogu, a isplovio je iz Venecuele i da je u toj akciji ubijeno 11 pripadnika venecuelanske bande „Tren de Aragua“.

Predsednik je izneo oskudne detalje o toj operaciji i novinarima u Ovalnoj sobi Bele kuće rekao da je na tom brodu „mnogo droge“. Državni sekretar Marko Rubio je na platformi X rekao da brodom upravlja „poznata narko-teroristička organizacija“ i operaciju je opisao kao „smrtonosni udar“. SAD su nedavno najavile plan za jačanje svojih pomorskih snaga u vodama Venecuele da bi se borile protiv pretnji latinoameričkih narko-kartela, ali nisu nagovestile nikakvu
Ključne reči

VašingtonVenecuelaBela kućaDonald Tramp

