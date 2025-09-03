Niko neće moći da kaže da nije znao za genocid

Radar pre 26 minuta  |  Marko Lovrić
Niko neće moći da kaže da nije znao za genocid

Srpkinja iz Vitlejema udata za Palestinca, koja iz bezbednosnih razloga u našoj priči koristi pseudonim Sloboda Manojlović, govori za Radar o svakodnevici izraelske okupacije, o aparthejdu, o nasilju naseljenika, o iživljavanju na kontrolnim punktovima i ćutanju svetskih moćnika

Nikada mi ne bi palo na pamet da ću živeti na Zapadnoj obali, ali šta da ti kažem – ljubav. Upoznala sam Palestinca u Evropi, na jednom kursu. Radio je za Ujedinjene nacije. Naša veza je trajala otprilike godinu dana i odlučili smo da se venčamo i da počnemo život ovde. Slušala sam njegove priče o okupaciji, ali sam došla sa neznanjem koje mi je danas neverovatno. Bilo mi je čudno to što budući muž ne dolazi na aerodrom da me sačeka. Ja sam njega u Beogradu čekala
