Srednji kurs dinara za evro 117,1689 dinara

RTV pre 27 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1689 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto, Indikativni kurs dinara prema dolaru neznatno je promenjen i iznosi 100,0503 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,9 odsto, a od početka godine za 12,4 odsto.
RTV pre 27 minuta
