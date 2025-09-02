Narodna banka Srbije objavila srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Narodna banka Srbije objavila srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,1689 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od početka godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u ponedeljak niži je za 0,5 odsto i iznosi 100,0503 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 28 minuta
Najnovija odluka danas stupa na snagu Oglasila se Narodna banka Srbije

Najnovija odluka danas stupa na snagu Oglasila se Narodna banka Srbije

Alo pre 1 sat
Srednji kurs dinara za evro 117,1689 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1689 dinara

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

OTKRIVAMO Šta predviđa Ugovor između Srbije i Međunarodnog biroa za EXPO 2027

OTKRIVAMO Šta predviđa Ugovor između Srbije i Međunarodnog biroa za EXPO 2027

Forbes pre 38 minuta
Nenad Gujaničić: Pazite na novčanik kad nagrne populizam i patriotizam

Nenad Gujaničić: Pazite na novčanik kad nagrne populizam i patriotizam

Forbes pre 38 minuta
Na Adi Huji gradiće se naselje za oko 1.000 stanovnika

Na Adi Huji gradiće se naselje za oko 1.000 stanovnika

Kamatica pre 3 minuta
IT sektor posle ukidanja podsticaja u Srbiji: Status kvo, uz postepeno izmeštanje projekata na druga tržišta

IT sektor posle ukidanja podsticaja u Srbiji: Status kvo, uz postepeno izmeštanje projekata na druga tržišta

Euronews pre 18 minuta
Može li Albanija zaista bez keša?

Može li Albanija zaista bez keša?

Dojče vele pre 18 minuta