UKRAJINSKA KRIZA Kijev: Oslobođeno selo u Donjeckoj oblasti; Pistorijus kritikuje iznošenje planova za slanje trupa u Ukrajinu

RTV pre 44 minuta  |  RTS,Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Kijev: Oslobođeno selo u Donjeckoj oblasti; Pistorijus kritikuje iznošenje planova za slanje trupa u Ukrajinu…

MOSKVA,KIJEV,BRISEL - Rat u Ukrajini – 1.287. dan. Odbrambene snage Ukrajine oslobodile su selo Novoekonomično u Donjeckoj oblasti, saopštio je Generalštab te zemlje. Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus kritikovao je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen zbog iznošenja planova za slanje trupa u Ukrajinu. Istakao je da je pogrešno raspravljati o planovima za slanje trupa pre mirovnih pregovora.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je da nije postignut nikakav dogovor između Vladimira Putina i Donalda Trampa o mogućem susretu sa Volodimirom Zelenskim, niti o trojnom sastanku. Odbrambene snage Ukrajine oslobodile su selo Novoekonomično u Donjeckoj oblasti, saopštio je Generalštab te zemlje. U Briselu je održan vanredni sastanak saveta NATO - Ukrajina, na zahtev ukrajinske strane, u vezi sa nedavnim masovnim ruskim granatiranjem civilnih meta u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Napad dronovima na Rostov, povređene četiri osobe; Pistorijus kritikuje iznošenje planova za slanje trupa u Ukrajinu

Napad dronovima na Rostov, povređene četiri osobe; Pistorijus kritikuje iznošenje planova za slanje trupa u Ukrajinu

RTS pre 4 minuta
Uživo preokret na frontu, ukrajinci potisnuli Ruse! Stižu snimci žestoke borebe, "kopnene zveri" razaraju sve pred sobom…

Uživo preokret na frontu, ukrajinci potisnuli Ruse! Stižu snimci žestoke borebe, "kopnene zveri" razaraju sve pred sobom (video)

Alo pre 29 minuta
Održan vanredni sastanak saveta NATO: - Ukrajina Ukrajinski zvaničnici u Briselu o bezbednosnoj situaciji: "Neophodna je pomoć"…

Održan vanredni sastanak saveta NATO: - Ukrajina Ukrajinski zvaničnici u Briselu o bezbednosnoj situaciji: "Neophodna je pomoć"

Blic pre 8 sati
Ogroman razdor u EU zbog: Zelenskog?! Nemački ministar pobesneo na Ursulu: "Fundamentalno pogrešno!"

Ogroman razdor u EU zbog: Zelenskog?! Nemački ministar pobesneo na Ursulu: "Fundamentalno pogrešno!"

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaBriselRusijaEvropska komisijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Predsednik Vučić stigao u Kinu, sastanci sa Sijem i Putinom

Predsednik Vučić stigao u Kinu, sastanci sa Sijem i Putinom

RTV pre 9 minuta
Putin na sastanku sa Si Đinpigom: Rusko-kineski odnosi su na nivou bez presedana

Putin na sastanku sa Si Đinpigom: Rusko-kineski odnosi su na nivou bez presedana

Beta pre 14 minuta
Napad dronovima na Rostov, povređene četiri osobe; Pistorijus kritikuje iznošenje planova za slanje trupa u Ukrajinu

Napad dronovima na Rostov, povređene četiri osobe; Pistorijus kritikuje iznošenje planova za slanje trupa u Ukrajinu

RTS pre 4 minuta
Tramp za sedam meseci sve pozlatio: Detalji koji simbolizuju „novo doba Amerike“

Tramp za sedam meseci sve pozlatio: Detalji koji simbolizuju „novo doba Amerike“

Danas pre 4 minuta
Putin i Si u Pekingu: Bilateralni odnosi na izuzetno visokom nivou

Putin i Si u Pekingu: Bilateralni odnosi na izuzetno visokom nivou

RTV pre 19 minuta