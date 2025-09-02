UKRAJINSKA KRIZA Kijev: Oslobođeno selo u Donjeckoj oblasti; Pistorijus kritikuje iznošenje planova za slanje trupa u Ukrajinu…

MOSKVA,KIJEV,BRISEL - Rat u Ukrajini – 1.287. dan. Odbrambene snage Ukrajine oslobodile su selo Novoekonomično u Donjeckoj oblasti, saopštio je Generalštab te zemlje. Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus kritikovao je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen zbog iznošenja planova za slanje trupa u Ukrajinu. Istakao je da je pogrešno raspravljati o planovima za slanje trupa pre mirovnih pregovora.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je da nije postignut nikakav dogovor između Vladimira Putina i Donalda Trampa o mogućem susretu sa Volodimirom Zelenskim, niti o trojnom sastanku. Odbrambene snage Ukrajine oslobodile su selo Novoekonomično u Donjeckoj oblasti, saopštio je Generalštab te zemlje. U Briselu je održan vanredni sastanak saveta NATO - Ukrajina, na zahtev ukrajinske strane, u vezi sa nedavnim masovnim ruskim granatiranjem civilnih meta u