BiH pobedila Grčku bez Janisa, Džikićeva Gruzija ubedljiva protiv Kipra!

Novi dan na Evrobasketu donosi šest novih utakmica i rasplete u pojedinim grupama. Bosna i Hercegovina je priredila veliko iznenađenje i u dramatičnoj završnici savladala Grčku, za koju nije igrao Janis Adetokumbo, dok je Izrael bio bolji od Belgije, a Gruzija od Kipra.

U prvom meču koji je završen Izrael je savladao Belgiju sa 92:89 i plasirao se u nokaut fazu takmičenja. Izrael je predvodio Deni Avdija sa 22 poena, Roman Sorkin je dodao 18, a Tomer Ginat je imao po 13 poena i skokova. Izrael sad ima učinak 3-1, dok Belgija ima skor 1-3 i mora u poslednjem kolu da savldala domaćina Poljsku da bi nastavila takmičenje. U daleko zanimljivijem duelu Bosna i Hercegovina je sa 80:77 pobedila Grčku koja je igrala bez najboljeg