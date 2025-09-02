BiH pobedila Grčku bez Janisa, Džikićeva Gruzija ubedljiva protiv Kipra!

Sputnik pre 54 minuta
BiH pobedila Grčku bez Janisa, Džikićeva Gruzija ubedljiva protiv Kipra!

Novi dan na Evrobasketu donosi šest novih utakmica i rasplete u pojedinim grupama. Bosna i Hercegovina je priredila veliko iznenađenje i u dramatičnoj završnici savladala Grčku, za koju nije igrao Janis Adetokumbo, dok je Izrael bio bolji od Belgije, a Gruzija od Kipra.

U prvom meču koji je završen Izrael je savladao Belgiju sa 92:89 i plasirao se u nokaut fazu takmičenja. Izrael je predvodio Deni Avdija sa 22 poena, Roman Sorkin je dodao 18, a Tomer Ginat je imao po 13 poena i skokova. Izrael sad ima učinak 3-1, dok Belgija ima skor 1-3 i mora u poslednjem kolu da savldala domaćina Poljsku da bi nastavila takmičenje. U daleko zanimljivijem duelu Bosna i Hercegovina je sa 80:77 pobedila Grčku koja je igrala bez najboljeg
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan! Pljušte ponude za srpskog golgetera: Mitrović može da bira…

Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan! Pljušte ponude za srpskog golgetera: Mitrović može da bira gde će!

Hot sport pre 20 minuta
Evrobasket 2025, sedmi dan: Slovenci rešili dramu i trojkaški „rafal“ Islanda, Džikić upisao novu pobedu

Evrobasket 2025, sedmi dan: Slovenci rešili dramu i trojkaški „rafal“ Islanda, Džikić upisao novu pobedu

Nova pre 19 minuta
Gde gledati meč Đoković – Fric na US Openu?

Gde gledati meč Đoković – Fric na US Openu?

Nova pre 20 minuta
UŽIVO: Pobede BiH, Gruzije, Izraela… Čekamo Italijane i Špance

UŽIVO: Pobede BiH, Gruzije, Izraela… Čekamo Italijane i Špance

Sport klub pre 55 minuta
Cene karata za Novaka i Frica “otišle u nebo”

Cene karata za Novaka i Frica “otišle u nebo”

Vesti online pre 1 sat
Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Tejlor Fric na US openu?

Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Tejlor Fric na US openu?

Danas pre 2 sata
Još jedna „redovna mušterija“ na Novakovom putu: „Očekujem da proba nešto drugačije“

Još jedna „redovna mušterija“ na Novakovom putu: „Očekujem da proba nešto drugačije“

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaBosnaHercegovinaSlovenijaBosna i HercegovinaIzraelGruzijaKiparGrčkaItalijaBelgijaPoljskaŠpanijaDeni AvdijaFrancuskasport

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket: Slovenija i Gruzija došle do važnih pobeda

Evrobasket: Slovenija i Gruzija došle do važnih pobeda

Danas pre 40 minuta
Najopasniji meč za Novaka Đokovića na US openu: Kad ti je 10 pobeda minus, a ne plus

Najopasniji meč za Novaka Đokovića na US openu: Kad ti je 10 pobeda minus, a ne plus

Danas pre 55 minuta
Oglasila se policija Rige: Incident među navijačima Srbije zbog skandiranja, pokrenuta istraga

Oglasila se policija Rige: Incident među navijačima Srbije zbog skandiranja, pokrenuta istraga

Danas pre 35 minuta
Smenjena uprava VK Partizan: „Odluku je donela grupa ljudi iz JSD Partizan koja je stavila sebe iznad zakona“

Smenjena uprava VK Partizan: „Odluku je donela grupa ljudi iz JSD Partizan koja je stavila sebe iznad zakona“

Danas pre 1 sat
Zvezda dovela veliko pojačanje: Portugalac vredan 13 miliopna evra predstavljen na „Marakani“

Zvezda dovela veliko pojačanje: Portugalac vredan 13 miliopna evra predstavljen na „Marakani“

Danas pre 1 sat