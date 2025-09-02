Ukrajinac partner Milenkoviću u novoj sezoni, Zinčenko stigao u Forest u poslednjim momentima prelaznog roka

Notingem Forest je doveo Oleksandra Zinčenka na jednogodišnju pozajmicu iz Arsenala, što znači da će bek u narednoj sezoni biti saigrač našem Nikoli Milenkoviću u odbrani.

Ukrajinski reprezentativac je došao posle tri sezone provedene u severnom delu Londona. Iskusni 28-godišnji fudbaler iza sebe ima gotovo 150 nastupa u Premijer ligi i više od 40 mečeva u Ligi šampiona. Tokom šest godina u dresu Mančester sitija osvojio je četiri titule šampiona Engleske i bio deo ekipe koja je između 2018. i 2021. osvojila četiri uzastopna FA kupa. Zinčenko je u Englesku stigao 2016. godine, nakon perioda u PSV Ajndhovenu, a u Sitiju je proveo pet