Ukrajinac partner Milenkoviću u novoj sezoni, Zinčenko stigao u Forest u poslednjim momentima prelaznog roka

Telegraf pre 15 minuta  |  Telegraf.rs
Ukrajinac partner Milenkoviću u novoj sezoni, Zinčenko stigao u Forest u poslednjim momentima prelaznog roka

Notingem Forest je doveo Oleksandra Zinčenka na jednogodišnju pozajmicu iz Arsenala, što znači da će bek u narednoj sezoni biti saigrač našem Nikoli Milenkoviću u odbrani.

Ukrajinski reprezentativac je došao posle tri sezone provedene u severnom delu Londona. Iskusni 28-godišnji fudbaler iza sebe ima gotovo 150 nastupa u Premijer ligi i više od 40 mečeva u Ligi šampiona. Tokom šest godina u dresu Mančester sitija osvojio je četiri titule šampiona Engleske i bio deo ekipe koja je između 2018. i 2021. osvojila četiri uzastopna FA kupa. Zinčenko je u Englesku stigao 2016. godine, nakon perioda u PSV Ajndhovenu, a u Sitiju je proveo pet
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Ponoćna bomba Crvene zvezde: Pojačanje za proleće u Evropi je sletelo u Beograd

Ponoćna bomba Crvene zvezde: Pojačanje za proleće u Evropi je sletelo u Beograd

Mondo pre 1 sat
Aston Vila ukrala dva igrača Junajtedu, Sančo i zaboravljeni Šveđanin u Birmingemu, došao i Eliot!

Aston Vila ukrala dva igrača Junajtedu, Sančo i zaboravljeni Šveđanin u Birmingemu, došao i Eliot!

Telegraf pre 51 minuta
Veliki Međunarodni memorijalni turnir "Bojan Đurović Đura" održan u Pirotu

Veliki Međunarodni memorijalni turnir "Bojan Đurović Đura" održan u Pirotu

Plus online pre 1 dan
Zvanično- Ten Hag otpušten iz Bajera posle tri utakmice!

Zvanično- Ten Hag otpušten iz Bajera posle tri utakmice!

Sportske.net pre 1 dan
Zvezda našla zamenu za Krunića, Grujićev ljuti rival uskoro na "Marakani"

Zvezda našla zamenu za Krunića, Grujićev ljuti rival uskoro na "Marakani"

Sportske.net pre 1 dan
Zvanično - Zvezda prodala Milosavljevića u Premijer ligu!

Zvanično - Zvezda prodala Milosavljevića u Premijer ligu!

Sportske.net pre 1 dan
Emotivno: Navijači poslali poruku kapitenu Srbije! Oglasio se i tristan nakon utakmice: Evo šta kaže nekadašnji igrač…

Emotivno: Navijači poslali poruku kapitenu Srbije! Oglasio se i tristan nakon utakmice: Evo šta kaže nekadašnji igrač Partizana!

Hot sport pre 1 dan

Ključne reči

FudbalLiga ŠampionaMančester SitiArsenalLondonPremijer liga

Najnovije vesti »

"Ja ne praštam": Sanja ne želi Markovu porodicu da vidi ni na njihovoj svadbi: Više neće da ćuti

"Ja ne praštam": Sanja ne želi Markovu porodicu da vidi ni na njihovoj svadbi: Više neće da ćuti

Blic pre 31 minuta
Drama u Tuzli: Pucano iz vozila u pokretu

Drama u Tuzli: Pucano iz vozila u pokretu

Kurir pre 26 minuta
Srbija i Egipat otvaraju tržišta: Na snazi Sporazum o slobodnoj trgovini

Srbija i Egipat otvaraju tržišta: Na snazi Sporazum o slobodnoj trgovini

Telegraf pre 26 minuta
Ukrajinac partner Milenkoviću u novoj sezoni, Zinčenko stigao u Forest u poslednjim momentima prelaznog roka

Ukrajinac partner Milenkoviću u novoj sezoni, Zinčenko stigao u Forest u poslednjim momentima prelaznog roka

Telegraf pre 15 minuta
Zbog poljupca dve žene reper doživeo šok: Progovorio o optužbama da je homofob "Bojim se da odem u bioskop"

Zbog poljupca dve žene reper doživeo šok: Progovorio o optužbama da je homofob "Bojim se da odem u bioskop"

Telegraf pre 11 minuta