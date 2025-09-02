Zbog poljupca dve žene reper doživeo šok: Progovorio o optužbama da je homofob "Bojim se da odem u bioskop"

Američki reper Snup Dog odgovorio je na optužbe za homofobiju koje su usledile nakon njegovih izjava da ga je poljubac dveju žena u dečjem filmu "Baz Svetlosni" (Lightyear) ostavio bez teksta pred unukom i učinio da ga je "strah da ide u bioskop".

Reper se prošlog meseca našao na meti kritika zbog komentara o sceni iz Diznijevog filma, piše LADbible. Kontroverza je započela nakon što je 53-godišnji muzičar u podkastu "It's Giving" otkrio kako nije znao odgovoriti na pitanje svog unuka o istopolnoj vezi prikazanoj u animiranom filmu iz 2022. godine. - Usred filma, moj unuk pita: "Deda Snup, kako ona ima bebu sa ženom? Ona je žena - ispričao je on. Opisujući svoju prvu reakciju, reper je nastavio: - Pomislio