Peking obeležio 80 godina od pobede u II Svetskom ratu: Prikazano više od 100 letelica

Aero.rs pre 39 minuta  |  Aleksandar Bećić
Peking obeležio 80 godina od pobede u II Svetskom ratu: Prikazano više od 100 letelica

Koliko god bili naklonjeni ka Zapadu, Evropskoj uniji, SAD ili, recimo Ruskoj Federaciji, svaki zaljubljenik u avijaciju morao je da prizna da je nad Pekingom 3. septembra preleteo impresivan broj modernih letelica, kojim je Kina pokazala da krupnim koracima grabi ka preuzimanju primata u ratnom vazduhoplovstvu.

Prema medijskim izveštajima, više od 100 aviona najrazličitijih namena, sa ili bez ljudske posade, kao i helikoptera koji su pokazani u besprekornoj formaciji odneli su pažnju svih svetskih medija. Kineska narodno-oslobodilačka armija izložila je bogatu paletu avionske tehnologije. Parada kineske vojske povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata održana je na Trgu Tjenanmen, duž Čang'an avenije. Ovaj događaj je bio centralna tačka obeležavanja tog
Otvori na aero.rs

Povezane vesti »

"Sa 70 godina si još dete!" tajni razgovor Putina i si Đinpinga: Evo šta su pričali misleći da niko ne sluša, svi su ostali u…

"Sa 70 godina si još dete!" tajni razgovor Putina i si Đinpinga: Evo šta su pričali misleći da niko ne sluša, svi su ostali u šoku! (video)

Kurir pre 19 minuta
Kaja Kalas: Sastanak Si-Putin-Kim u Pekingu direktan izazov međunarodnom poretku

Kaja Kalas: Sastanak Si-Putin-Kim u Pekingu direktan izazov međunarodnom poretku

Radio 021 pre 44 minuta
Putin odgovorio Trampu: Ima dobar smisao za humor

Putin odgovorio Trampu: Ima dobar smisao za humor

B92 pre 39 minuta
Kina prikazala moćnu JL-3: Nova nuklearna raketa za lansiranje sa podmornica može da pogodi SAD i Evropu i već je u službi…

Kina prikazala moćnu JL-3: Nova nuklearna raketa za lansiranje sa podmornica može da pogodi SAD i Evropu i već je u službi (video)

Večernje novosti pre 49 minuta
Kako je Kim od lidera najzatvorenije zemlje na svetu ušao u krug velikih igrača na svetskoj sceni

Kako je Kim od lidera najzatvorenije zemlje na svetu ušao u krug velikih igrača na svetskoj sceni

Telegraf pre 39 minuta
„Nisam budala da gubim vreme na Bledu“: Vučićeva poruka iz Pekinga

„Nisam budala da gubim vreme na Bledu“: Vučićeva poruka iz Pekinga

Pravda pre 1 sat
Paranoja posle Kimovog susreta s Putinom: Odneli čašu, obrisali sve što je predsednik dotakao! Nisu ostavili nijedan trag…

Paranoja posle Kimovog susreta s Putinom: Odneli čašu, obrisali sve što je predsednik dotakao! Nisu ostavili nijedan trag! (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaPekingKinahelikopter

Svet, najnovije vesti »

Makron, Zelenski i evropski lideri razgovaraće sutra sa Trampom posle sastanka u Parizu

Makron, Zelenski i evropski lideri razgovaraće sutra sa Trampom posle sastanka u Parizu

Danas pre 19 minuta
Grčka donela zakon o prisilnom povratku migranata bez dokumenata

Grčka donela zakon o prisilnom povratku migranata bez dokumenata

Danas pre 39 minuta
Rusija spremna da "podigne nivo" pregovarača o miru u Ukrajini, Kijev ne prihvata predlog

Rusija spremna da "podigne nivo" pregovarača o miru u Ukrajini, Kijev ne prihvata predlog

RTV pre 44 minuta
Peking obeležio 80 godina od pobede u II Svetskom ratu: Prikazano više od 100 letelica

Peking obeležio 80 godina od pobede u II Svetskom ratu: Prikazano više od 100 letelica

Aero.rs pre 39 minuta
Putin pozvao Zelenskog na sastanak u Moskvi; Kijev: Poginulo osam civila u granatiranju Konstantinovke

Putin pozvao Zelenskog na sastanak u Moskvi; Kijev: Poginulo osam civila u granatiranju Konstantinovke

RTS pre 19 minuta