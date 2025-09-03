Peking obeležio 80 godina od pobede u II Svetskom ratu: Prikazano više od 100 letelica

Koliko god bili naklonjeni ka Zapadu, Evropskoj uniji, SAD ili, recimo Ruskoj Federaciji, svaki zaljubljenik u avijaciju morao je da prizna da je nad Pekingom 3. septembra preleteo impresivan broj modernih letelica, kojim je Kina pokazala da krupnim koracima grabi ka preuzimanju primata u ratnom vazduhoplovstvu.

Prema medijskim izveštajima, više od 100 aviona najrazličitijih namena, sa ili bez ljudske posade, kao i helikoptera koji su pokazani u besprekornoj formaciji odneli su pažnju svih svetskih medija. Kineska narodno-oslobodilačka armija izložila je bogatu paletu avionske tehnologije. Parada kineske vojske povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata održana je na Trgu Tjenanmen, duž Čang'an avenije. Ovaj događaj je bio centralna tačka obeležavanja tog