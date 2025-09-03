Novi gasni aranžman sa Rusijom – Vučić: Za Srbiju važe najpovoljniji uslovi, Peskov potvrdio dogovor

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da veruje da će Srbija dobiti dobru cenu kada je reč o novom dugoročnom gasnom aranžmanu sa Rusijom i dodao da je i portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da će za Srbiju važiti najbolji mogući uslovi. "Ja sam tom čoveku zahvalan, zahvalan predsedniku Putinu, naravno, on (Peskov) govori u ime predsednika. I takav je naš dogovor bio još od 9. maja, juče smo ga potvrdili i do kraja septembra treba očekivati
Aleksandar VučićPredsednik SrbijeRusijacena gasa

