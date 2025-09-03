Chery Exeed ET5

Auto blog pre 14 minuta
Chery Exeed ET5

Exeed, jedan od podbrendova kineske kompanije Chery, na sajmu u Čengduu predstavlja i svoj najnoviji model Exeed ET5.

Ovaj novi SUV će se prodavati sa elektrifikovanim pogonskim sklopom koji ima benzinski motor za produženje dometa. U vezi dimenzija, Exeed ET5 je dugačak 4780 mm, širok 1890 mm i visok 1725 mm, a dolazi sa međuosovinskim rastojanjem od 2800 mm. Točkovi su od 18 do 20 inča. Za enterijer se kaže da je minimalistički i fokusiran na tehnologiju. Ispred dvokrakog volana se nalazi mala digitalna instrument tabla, dok se u sredini kontrolne table nalazi veliki
Otvori na auto.blog.rs

Auto blog »

Porsche Macan Electric sa novim funkcijama

Porsche Macan Electric sa novim funkcijama

Auto blog pre 3 sata
Kia PV5 – Prvo električno dostavno vozila marke Kia, nagrađeno još pre dolaska na tržište

Kia PV5 – Prvo električno dostavno vozila marke Kia, nagrađeno još pre dolaska na tržište

Auto blog pre 7 sati
Sledeće godine kraj za električni Mercedes EQE i EQE SUV

Sledeće godine kraj za električni Mercedes EQE i EQE SUV

Auto blog pre 8 sati
Xiaomi u avgustu isporučio više od 30.000 automobila

Xiaomi u avgustu isporučio više od 30.000 automobila

Auto blog pre 11 sati
Katrin Adt imenovana za generalnog direktora brenda Dacia

Katrin Adt imenovana za generalnog direktora brenda Dacia

Auto blog pre 13 sati
Auto blog »

Automobili, najnovije vesti »

Chery Exeed ET5

Chery Exeed ET5

Auto blog pre 14 minuta
Motor u praznom hodu radi neravnomerno - šta bi moglo da bude uzrok?

Motor u praznom hodu radi neravnomerno - šta bi moglo da bude uzrok?

N1 Info pre 1 sat
Porsche Macan Electric sa novim funkcijama

Porsche Macan Electric sa novim funkcijama

Auto blog pre 3 sata
Potvrđen Smart #2: Naslednik Fortwo stiže sledeće godine!

Potvrđen Smart #2: Naslednik Fortwo stiže sledeće godine!

B92 pre 2 sata
Procurile slike: Ovo je naslednik Audija TT? FOTO

Procurile slike: Ovo je naslednik Audija TT? FOTO

B92 pre 4 sati