Chery Exeed ET5

Exeed, jedan od podbrendova kineske kompanije Chery, na sajmu u Čengduu predstavlja i svoj najnoviji model Exeed ET5.

Ovaj novi SUV će se prodavati sa elektrifikovanim pogonskim sklopom koji ima benzinski motor za produženje dometa. U vezi dimenzija, Exeed ET5 je dugačak 4780 mm, širok 1890 mm i visok 1725 mm, a dolazi sa međuosovinskim rastojanjem od 2800 mm. Točkovi su od 18 do 20 inča. Za enterijer se kaže da je minimalistički i fokusiran na tehnologiju. Ispred dvokrakog volana se nalazi mala digitalna instrument tabla, dok se u sredini kontrolne table nalazi veliki