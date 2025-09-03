Alkaras: "Želim osvetu protiv Đokovića!"

B92
Španski teniser Karlos Alkaras održao je konferenciju za medije posle plasmana u polufinale US opena, na kojoj je neizostavna tema bio u Novak Đoković.

Mladi Španac je, najpre, istakao da je odigrao izuzetno dobar meč protiv Jiržija Lehečke, koga je savladao maksimalnim rezultatom, u tri seta. "Mislim da sam danas odigrao gotovo savršen meč, rekao bih. Igrajući četvrtfinale grend slema, osećam se tako. Ostala su još samo dvakoraka, pa ćemo videti šta će se desiti. Ali da, osećam se sjajno i željan sam da uspem", rekao je Alkaras. Zatim je pričao o svom sve boljem servisu. "Mnogo sam se usavršavao, i svakog
Alkaraz želi da se osveti Đokoviću: Prvo je birao reči, pa otkrio pravo lice

