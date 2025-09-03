Đoković u ratu sa publikom - ceo stadion slavi kada on pogreši VIDEO

B92 pre 6 minuta
Đoković u ratu sa publikom - ceo stadion slavi kada on pogreši VIDEO

Svi u teniskom svetu znaju da je Novak Đoković najopasniji kada uđe u rat sa protivničkim navijačima, ali njujorška publika nije imala kud u trećem setu.

Njihov ljubimac i glavni kandidat za završnicu US opena bio je u nokdaunu i izgubio je prva dva seta, te je jedino preostalo da se sa tribina krene sa provokacijama i nekako Đoković izbaci iz ritma. Nažalost, u tome su i uspeli, te su bukvalno preokrenuli tok trećeg seta, podigavši Frica "iz mrtvih" i pokrenuvši ga ka osvajanju trećeg seta. U četvrtom gemu je publika počela da ometa Novaka prilikom servisa, što mu je toliko zasmetalo da je ušao u raspravu sa
