Novak objasnio zašto je ušao u "klinč": "To me je iznerviralo, prešlo je granicu"

Iako je glavni zaključak četvrtfinala US opena pobeda Novaka Đokovića nad Tejlorom Fricom, ne može da prođe bez pominjanja publike.

Bilo je, više nego uobičajeno, neprijstojne publike na terenu stadiona "Artur Eš" u utorak uveče, a u jednom trenutku su drastično prešli granicu. Retki povici prešli su u to da Novaku nakon promašenog prvog servisa konstanatno aplaudiraju, pa i da ispuštaju krike dok se priprema da odservira. Zbog toga je Novak imao nekoliko gestikulacija prema njima, slao je i poljupce, a u jednom trenutku je prišao sudiji i zamolio ga da reaguje. Šta se tačno desilo, objasnio je