Novak objasnio zašto je ušao u "klinč": "To me je iznerviralo, prešlo je granicu"

B92 pre 3 sata
Novak objasnio zašto je ušao u "klinč": "To me je iznerviralo, prešlo je granicu"

Iako je glavni zaključak četvrtfinala US opena pobeda Novaka Đokovića nad Tejlorom Fricom, ne može da prođe bez pominjanja publike.

Bilo je, više nego uobičajeno, neprijstojne publike na terenu stadiona "Artur Eš" u utorak uveče, a u jednom trenutku su drastično prešli granicu. Retki povici prešli su u to da Novaku nakon promašenog prvog servisa konstanatno aplaudiraju, pa i da ispuštaju krike dok se priprema da odservira. Zbog toga je Novak imao nekoliko gestikulacija prema njima, slao je i poljupce, a u jednom trenutku je prišao sudiji i zamolio ga da reaguje. Šta se tačno desilo, objasnio je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Baka prase i vojaž grme na predstavljanju srpskog fudbalera: Velikan izabrao šokantnu pesmu, niko nije očekivao ovakav potez…

Baka prase i vojaž grme na predstavljanju srpskog fudbalera: Velikan izabrao šokantnu pesmu, niko nije očekivao ovakav potez Panatenaikosa! Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u prodaju: Povoljne cene za evropski fudbal u Srbiji!

Hot sport pre 14 minuta
Tenisko rivalstvo koje dobija istorijske obrise: Ovo nije pošlo za rukom ni Federeru i Nadalu! Crvena zvezda pustila karte za…

Tenisko rivalstvo koje dobija istorijske obrise: Ovo nije pošlo za rukom ni Federeru i Nadalu! Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u prodaju: Povoljne cene za evropski fudbal u Srbiji!

Hot sport pre 15 minuta
Poslednji dani bolji od 99 odsto karijera: Đoković stigao do sva četiri gs polufinala u godini! Crvena zvezda pustila karte za…

Poslednji dani bolji od 99 odsto karijera: Đoković stigao do sva četiri gs polufinala u godini! Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u prodaju: Povoljne cene za evropski fudbal u Srbiji!

Hot sport pre 15 minuta
Nova proslava Novaka Đokovića: Čitava javnost bruji o novom načinu slavlja! Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u…

Nova proslava Novaka Đokovića: Čitava javnost bruji o novom načinu slavlja! Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u prodaju: Povoljne cene za evropski fudbal u Srbiji!

Hot sport pre 15 minuta
Novak o sudiji: Ne vršim pritisak zabave radi, morao je ranije

Novak o sudiji: Ne vršim pritisak zabave radi, morao je ranije

Sport klub pre 3 sata
Novak Đoković otkrio sve o provokacijama tokom meča sa Fricom: "Zato sam i rekao sudiji..."

Novak Đoković otkrio sve o provokacijama tokom meča sa Fricom: "Zato sam i rekao sudiji..."

Telegraf pre 3 sata
Vilander otpisao Đokovića, a nije izašao još na teren: "Vidite li vi kako igra Karlos Alkaraz?"

Vilander otpisao Đokovića, a nije izašao još na teren: "Vidite li vi kako igra Karlos Alkaraz?"

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS Open

Sport, najnovije vesti »

Vučević na oproštaju od reprezentacije: Hvala svima koji su bili uz mene

Vučević na oproštaju od reprezentacije: Hvala svima koji su bili uz mene

RTS pre 5 minuta
Bruka Crne Gore na Evrobasketu, posle senzacije poznat rival pobednika meča Srbija – Turska u osmini finala

Bruka Crne Gore na Evrobasketu, posle senzacije poznat rival pobednika meča Srbija – Turska u osmini finala

Danas pre 15 minuta
Nekada prvi reket sveta otpisao Đokovića: „Alkaraz igra sve bolje iz kola u kolo i mislim da će biti još kvalitetniji u svakom…

Nekada prvi reket sveta otpisao Đokovića: „Alkaraz igra sve bolje iz kola u kolo i mislim da će biti još kvalitetniji u svakom sledećem“

Danas pre 30 minuta
Novi hladan tuš za crnu goru: Vučević se povlači iz reprezentacije nakon poraza od Velike Britanije! Crvena zvezda pustila…

Novi hladan tuš za crnu goru: Vučević se povlači iz reprezentacije nakon poraza od Velike Britanije! Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u prodaju: Povoljne cene za evropski fudbal u Srbiji!

Hot sport pre 5 minuta
Partizan bio blizu potpisa španskog stručnjaka: Mijatović hteo da angažuje bivšeg saigrača, isprečili se navijači! Crvena…

Partizan bio blizu potpisa španskog stručnjaka: Mijatović hteo da angažuje bivšeg saigrača, isprečili se navijači! Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u prodaju: Povoljne cene za evropski fudbal u Srbiji!

Hot sport pre 10 minuta