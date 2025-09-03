Evropski mediji: Kina okupila protivnike Zapada koji više ne pišu istoriju sveta

Beta pre 55 minuta

Susret vođa nezapadnih zemalja u Kini je pokazao da je tabor protivnika Zapada dobio važne uloge i zaloge u svetskom nadmetanju zbog lutanja Evrope i ucenjivačke i nedosledne politike Vašingtona, ocenjuju mediji u Zapadnoj Evropi.

Francuski list "Figaro" smatra da su protivnici Zapada zbili redove oko predsednika Kine Si Đinpinga i predočava da se "istorija sveta sve više ispisuje izvan Zapada, a neka poglavlja izmiču Evropljanima".

Londonski list "Fajnenšel tajms" ističe da je susret vođa trojke najmoćnijih u vanzapadnoj organizaciji BRIKS - Kine, Rusije i Indije, ojačao tu grupaciju i oslabio Zapad.

Francuski dnevnik "Mond", poput skoro svih drugih medija, zaključuje da je susret vođa "Globalnog juga" - Šangajske organizacije za saradnju, "postavio Si Đinpingovu Kinu u središte novog anti-zapadnog poretka".

španski dnevnik "Pais" piše da "Kina projektuje svoju alternativnu viziju sveta u odnosu na SAD i Zapad". Italijanski list "Korijere dela sera" ukazuje na to da su drastične Trampove carine Indiji njenog premijera Narendru Modija gurnule - što je još nedavno izgledalo nemoguće - ka Pekingu i "Modi i Sinđinping su se našli u istorijskom zagrljaju, saopštivšida su sad partneri, a ne suparnici".

Kineski predsednik Si Đinpig je prilikom susreta s ruskim kolegom Vladimirom Putinom pohvalio "sveobuhvatnu strategijsku saradnju" njhove dve države i potvrdio spremnost da sarađuju u "izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja".

Si Đinping je sebe predstavio kao "izvor stabilnosti i izvesnosti" na samitu nezapadnih zemalja, ukazuju zapadnoevropski analitičari.

"Pais" zaključuje da "sada postoji temeljni zakon u geopolitici 21. veka, a to je da više ključnu važnost nema Vašington, već sve više i Peking".

Mnogi komentatori podvlače da su, nasuprot procenama Zapada da će se raspasti "koalicija iz računa" Moskve i Pekinga, pa i sam BRIKS, politika sankcija i odmazde Zapadne Evrope i naročito predsednika SAD Donalda Trampa, učvrstile strategijsko savezništvo Kine i Rusije i, štaviše, u to prosto gurnule moćnu i veliku Indiju.

Portugalski list "Korejo da manja" piše da je susret vođa članica šangajske organizacije za saradnju "pokazao da multilateralni svet može postojati i bez SAD i Trampa... koji je glavna destabilizujuća snaga multilateralizma".

Nemački list "Tagescajtung", obično krajnje ozbiljan, izneđujuće i vidno provokativno je napisao da je "Kina pokazala politički srednji prst Zapadu... što je savršeno jasno iz onoga što je izjavio Si Đinping".

"Tagescajtung" smatra da bi "iz moralnih razloga Evropa jako dobro učinila da ostane istinski privržena svojim demokratskim vrednostima i ograniči zavisnost od Kine".

Ali, kako zaključuje, "s predsednikom SAD koji rekordno brzo baca pod noge sva načela vladavine zakona, veoma pragmatično političko pitanje jeste može li Evropska unija da uopšte održi neke moralne stavove".

(Beta, 03.09.2025)