Simić: Moja smena sa mesta dekanke je nezakonita, rezultat aktivnosti Etičkog odbora protiv mene

Beta pre 2 sata

Dosadašnja dekanka Medicinskog fakultate Tatjana Simić izjavila je danas da je njena smena sa te pozicije nezakonita i rezultat višemesečnih aktivnosti Etičkog odbora protiv nje.

"Na sednici Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održanoj 2. septembra ove godine doneta je nezakonita odluka o prestanku mog mandata kao dekana Fakulteta usled navodnog kršenja Kodeksa profesionalne etike, kako je obrazložio presedavajući Saveta dr Marko Lens", navela je Simić, u pisanom odgovoru za Insajder.

Dodala je da su odluci prethodile višemesečne aktivnosti Lensa u svojstvu člana Etičkog odbora Srbije uperene protiv nje i protiv Fakulteta.

"Ono što je posebno indikativno je da je dr Lens kao član Etičkog odbora Srbije inicirao postupke za utvrđivanje navodnih nezakonitosti na Fakultetu, a koje su ostali članovi prihvatali, a da je, s druge strane, član Saveta i bio predsedavajući jučerašnje sednice na čiji je predlog i glasano za moju smenu", rekla je Simić.

Istakla je da smatra da je "odluka nezakonita prvenstveneno zato što Etički odbor Srbije i inspekcija Ministarstva zdravlja nisu nadležni da utvrđuju kršenje Kodeksa profesionalne etike dekana fakulteta već je to isključivo u nadležnosti Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu".

Ona je navele da je "ponosna što je većina članova Saveta iz redova nastavnika Fakulteta napustila sednicu i nije glasala za njenu smenu"

Osim Simić, juče su smenjeni i svi prodekani za nastavu. Na mesto v.d. dekana Medicinskog fakulteta postavljena je profesorka Nataša Milić.

(Beta, 03.09.2025)

Povezane vesti »

Medicinski fakultet: Smenjena dekanka Tatjana Simić zbog povrede kodeksa profesionalne etike

Medicinski fakultet: Smenjena dekanka Tatjana Simić zbog povrede kodeksa profesionalne etike

Euronews pre 22 minuta
Ko je nova v. d. dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr Nataša Milić?

Ko je nova v. d. dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr Nataša Milić?

Vreme pre 47 minuta
Smenjena dekanka Medicinskog fakulteta: Simić o nezakonitoj smeni, fakultet o povredi profesionalne etike

Smenjena dekanka Medicinskog fakulteta: Simić o nezakonitoj smeni, fakultet o povredi profesionalne etike

NIN pre 47 minuta
Svet Medicinskog fakulteta u Beogradu doneo odluku o prestanku mandata dekanke Tatjane Simić

Svet Medicinskog fakulteta u Beogradu doneo odluku o prestanku mandata dekanke Tatjane Simić

Blic pre 42 minuta
Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

N1 Info pre 2 sata
Dosadašnja dekanka Medicinskog: „Odluka o smeni je nezakonita“

Dosadašnja dekanka Medicinskog: „Odluka o smeni je nezakonita“

Nedeljnik pre 1 sat
Simić: Moja smena sa mesta dekanke je nezakonita, rezultat aktivnosti Etičkog odbora protiv mene

Simić: Moja smena sa mesta dekanke je nezakonita, rezultat aktivnosti Etičkog odbora protiv mene

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Borko Stefanović u Briselu: Vreme da Evropa počne jasno da govori šta se dešava u Srbiji

Borko Stefanović u Briselu: Vreme da Evropa počne jasno da govori šta se dešava u Srbiji

N1 Info pre 22 minuta
Šta se dešava u Zaječaru i da li će biti novih izbora

Šta se dešava u Zaječaru i da li će biti novih izbora

BBC News pre 17 minuta
Mandati odbornika u Zaječaru nisu verifikovani: Predsedavajući ispred SNS odložio sednicu do daljeg

Mandati odbornika u Zaječaru nisu verifikovani: Predsedavajući ispred SNS odložio sednicu do daljeg

Glas Zaječara pre 7 minuta
Vučić ponovo u izmaštanim visinama: Leteći automobili u Srbiji od decembra 2026.

Vučić ponovo u izmaštanim visinama: Leteći automobili u Srbiji od decembra 2026.

Vreme pre 6 minuta
Vučić u Kini: Šta se sve dešavalo do sada u Pekingu?

Vučić u Kini: Šta se sve dešavalo do sada u Pekingu?

Vreme pre 12 minuta