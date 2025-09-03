Simić: Moja smena sa mesta dekanke je nezakonita, rezultat aktivnosti Etičkog odbora protiv mene

Beta pre 2 sata

Dosadašnja dekanka Medicinskog fakultate Tatjana Simić izjavila je danas da je njena smena sa te pozicije nezakonita i rezultat višemesečnih aktivnosti Etičkog odbora protiv nje.

"Na sednici Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održanoj 2. septembra ove godine doneta je nezakonita odluka o prestanku mog mandata kao dekana Fakulteta usled navodnog kršenja Kodeksa profesionalne etike, kako je obrazložio presedavajući Saveta dr Marko Lens", navela je Simić, u pisanom odgovoru za Insajder.

Dodala je da su odluci prethodile višemesečne aktivnosti Lensa u svojstvu člana Etičkog odbora Srbije uperene protiv nje i protiv Fakulteta.

"Ono što je posebno indikativno je da je dr Lens kao član Etičkog odbora Srbije inicirao postupke za utvrđivanje navodnih nezakonitosti na Fakultetu, a koje su ostali članovi prihvatali, a da je, s druge strane, član Saveta i bio predsedavajući jučerašnje sednice na čiji je predlog i glasano za moju smenu", rekla je Simić.

Istakla je da smatra da je "odluka nezakonita prvenstveneno zato što Etički odbor Srbije i inspekcija Ministarstva zdravlja nisu nadležni da utvrđuju kršenje Kodeksa profesionalne etike dekana fakulteta već je to isključivo u nadležnosti Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu".

Ona je navele da je "ponosna što je većina članova Saveta iz redova nastavnika Fakulteta napustila sednicu i nije glasala za njenu smenu"

Osim Simić, juče su smenjeni i svi prodekani za nastavu. Na mesto v.d. dekana Medicinskog fakulteta postavljena je profesorka Nataša Milić.

(Beta, 03.09.2025)