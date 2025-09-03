Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

Smenjena dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu prof. dr Tatjana Simić kaže da je odluka o prestanku njenog mandata nezakonita i istakla da je ponosna što je većina članova Saveta iz redova nastavnika napustila sednicu i nije glasala.

Dekanka je smenjena na sednici održanoj u utorak 2. septembra, zbog navodnog kršenja Kodeksa profesionalne etike, kako je obrazložio presedavajući Saveta dr Marko Lens. "Odluci su prethodile višemesečne aktivnosti dr Lensa u svojstvu člana Etičkog odbora Srbije uperene protiv mene i protiv Fakulteta. Ono što je posebno indikativno da je dr Lens kao član Etičkog odbora Srbije inicirao postupke za utvrđivanje navodnih nezakonitosti na Fakultetu, a koje su ostali