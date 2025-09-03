Vučić: U decembru 2026. u Srbii će biti predstavljen leteći automobil

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu da je danas imao susrete sa predstavnicima 11 kompanija, sa kojima je razgovarao i o predstavljanju i korišćenju letećih automobila u Srbiji.

"Kompanije su iz različitih oblasti. Uradili smo to da pronađemo najbolja rešenja za građane. Primena veštačke inteligencije će da nam mnogo znači u budućnosti", rekao je Vučić novinarima iz Srbije koje ga prate tokom posete Kini.

Komentarišući razgovore sa predstavnicima Ziđina on je naveo da je Srbija zaineresovana za dalju kupovinu zlata od te kompanije koja je većinski vlasnik RTB-a.

"Imali smo sastanske sa značajnim energetskim kompanijama. Vodili smo razgovore sa kompanijom Xpeng o letećim automobilima. Ja očekujem da oni u Kini dobiju dozvole za leteće automobile koji su sada ovde (u Kini) vrednosti oko 300.000 dolara. Verujem da ćemo do sledeće godine, do 1. decembra, moći da pokažemo kako funkcionišu u Srbiji i da će biti u primeni tokom specijalozovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu", kazao je Vučić.

Istakao je da se danas tokom posete Kini, gde je prisustvovao vojnoj paradi, sastao sa 12 svetskih lidera, uključujući i predsednike Azerbejdžana Ilhama Alijeva, Indonezije Prabovo Subjantom i premijerom Slovačke Robertom Ficom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da namerava da tokom sastanka sa kineskim kolegom Si Đinpingom da izvuče ekonomsku korist za Srbiju, a da ne uvredi kineske prijatelje.

Ocenio je to kao najvažniji razgovor tokom ove posete.

"Taj sastanak će da traje oko pola sata, ja moram da se spremim i da pokušam napamet da naučim i da budem veoma precizan, da iskoristim naših 15 minuta", opisao je Vučić.

Rekao je da će da zatraži nove investicije "i na pametan način" da se "izbori" za Srbiju da dobije "nove, važne stvari u ekonomiji".

"Naravno ja ću se truditi da izvučemo najveću moguću ekonomsku korist za našu zemlju, a da ničim ne uvredimo, već da naprotiv pokažemo najveći mogući respekt za naše kineske prijatelje", dodao je u obraćanju srpskim novinarima u Pekingu.

Sastanak je planiran za sutra oko 6.00 po srpskom vremenu.

Na pitanje novinarke o pisanju medija u Srbiji da na slici izgleda da je on "bio skrajnut", rekao joj je da "ne čita gluposti".

"Mislim da je Srbija ovde ili prva ili druga po popularnosti od svih zemalja. Slučajno mene prepoznaju kao njenog predsednika", ocenio je Vučić.

