Kim Džong UN pomera granice: U Peking stigao "pokretnom tvrđavom": U njoj helikopter za beg, neprobojno staklo, ojačani zidovi i podovi (foto/video)

Prepoznatljivi oklopni voz Kim Džong-Una ponovo je u centru svetske pažnje, nakon što je prevezao severnokorejskog lidera u Peking. Tamo se sastao sa svojim kineskim kolegom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Ovo je Kimova prva poseta Kini od januara 2019. godine, a očekuje se da će prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata. Time će se pridružiti liderima dva najvažnija saveznika Severne Koreje. Putujući vozom napravljenim po meri, Kim projektuje moć i prestiž, što je u oštroj suprotnosti sa životima većine u Severnoj Koreji, gde je, prema podacima Ujedinjenih nacija, skoro polovina stanovništva bila neuhranjena između