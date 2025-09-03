"Srdačan i prijateljski susret": Vučić se sastao sa Ficom u Pekingu nakon vojne parade: Na sastanku i jedan evropski političar dobro poznat u Srbiji (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa premijerom Slovačke Robertom Ficom u Pekingu.

Vučić je nakon sastanka rekao da je susret sa Ficom bio "srdačan i prijateljski". - Srpski i slovački narodi su bratski narodi, a sa premijerom Ficom sam razgovarao o političkoj situaciji u Evropi, bilateralnoj saradnji i regionalnim izazovima. Razgovarali smo o jačanju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i trgovine, koje otvaraju prostor za nove investicije i bolju povezanost naših privreda. Premijer je još jednom potvrdio da će Slovačka da učestvuje,