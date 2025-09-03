Smeta im i natpis na majicama: Član sl, Miloš Perović, posetio srpske mladiće koje je maltretirala tzv. kosovska policija (foto)

Blic pre 4 sati
Smeta im i natpis na majicama: Član sl, Miloš Perović, posetio srpske mladiće koje je maltretirala tzv. kosovska policija…

Član Predsedništva Srpske liste Miloš Perović posetio je danas Luku Đ. i Davida B. koje su u ponedeljak neosnovano uhapsili i maltretirali pripadnici tzv. kosovske policije zbog natpisa na majicama, saopšteno je iz Srpske liste.

"Luka i David su dobri i časni momci na ponos svojim porodicama. Niti oni niti bilo koje drugo dete ne zaslužuje ono što se njima juče dogodilo", rekao je Perović. Njima je, kako je istakao, zahvaljujući državi Srbiji obezbeđena pravna podrška i "nećemo dozvoliti da neosnovano budu maltretirani", objavljeno je na Instagram nalogu Srpske liste. (Tanjug)
