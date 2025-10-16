Ana Brnabić: Srbija je poštovana i uvažena

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je njeno današnje prisustvo na sednici Odbora za evropske poslove nemačkog Bundestaga pokazatelj da je Srbija uvažena i poštovana.

Nemačka je jedan od najvažnijih ekonomskih i političkih partnera Srbije, zbog čega mi je bilo posebno važno da se odazovem pozivu Odbora za evropske poslove Bundestaga i učestvujem u raspravi o Srbiji, navela je Brnabić na društvenoj mreži Iks. Ona je istakla da pitanja nisu bila jednostavna, ali je ključno da smo prvi put bili pozvani da se zvanično obratimo i da damo odgovore na brojne dileme. Samo ova činjenica je pokazatelj da je Srbija uvažena i poštovana.