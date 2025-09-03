Ubistvo u Novom Sadu: Sve vrvi od policije na Detelinari: Svađa prerasla u krvavi obračun (foto/video)

U Novom Sadu u naselju Detelinara večeras nešto posle 23 časa, prema nezvaničnim informacijama, došlo je do ubistva ispred jednog ugostiteljskog objekta. Prema prvim informacijama, žrtva je muškarac.

Ubistvo se dogodilo na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove, koja je zatvorena za saobraćaj. Veliki broj pripadnika policije je na terenu i u toku je uviđaj. Kako nezvanično saznajemo, žrtva i osumnjičeni su sedeli zajedno u kafiću u kojem je najpre došlo do verbalnog sukoba, pa fizičkog obračuna, da bi na kraju sve bilo završeno sa jednim smrtnim slučajem. Kako nezvanično saznaje "Blic", od ubodnih rana zadobijenih u tuči na licu mesta preminuo je D.M.