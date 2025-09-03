Ovo je ubijeni navijač Partizana u Novom Sadu! Sedeli za istim stolom, pa se posvađali!? Osumnjičeni izvadio nož i nasmrt izbo Dejana Mirkovića!

Dejan Mirković (37) navijač Partizana ubijen je sinoć ispred kafića na Detelinari u Novom Sadu.

Ubistvo se dogodilo oko 23 časa na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove, koja je nakon zločina bila zatvorena za saobraćaj. Od zadobijenih povreda navijač je odmah preminuo, a za osumnjičenim, koji je identifikovan kao G. V., policija i dalje traga. - Pre zločina žrtva i osumnjičeni sju navodno, sedeli za istim stolom u lokalu. U jednom trenutku su se posvađali u kafiću, ali tada navodno, nije došlo do fizičkog, već samo verbalnog - kaže naš sagovornik i