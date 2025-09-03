(Video) Crna tačka Beograda: Na ovoj deonici gotovo svakog dana dođe do udesa: Vozači tvrde da je ova greška glavni razlog

Blic pre 11 minuta
(Video) Crna tačka Beograda: Na ovoj deonici gotovo svakog dana dođe do udesa: Vozači tvrde da je ova greška glavni razlog

Na samo nekoliko stotina metara puta kod Orlovače desilo se nekoliko saobraćajnih nezgoda koje su potresle javnost. Na mestu gde se sužavaju četiri saobraćajne trake, gotovo svakog dana dođe do nekog udesa, a neki su se završili i tragično.

Orlovača, za veliki broj vozača samo još jedna deonica Ibarske magistrale na izlazu iz Beograda. Ali za one koji ovde svakodnevno prolaze, to je mesto koje sa sobom donosi strah i oprez. Na samo nekoliko stotina metara puta između isključenja sa auto-puta i skretanja za groblje, dogodilo se više teških saobraćajnih nesreća. Pretrčavanje puta, ulazak u suprotan smer, a u poslednje vreme i rizični pokušaj polukružnog okretanja - sve su to prekršaji učesnika u
Otvori na blic.rs

Ibarska magistrala »

Kamion izgoreo kod Stepojevca: Ostaci vozila i dalje stoje na putu, stvara se gužva

Kamion izgoreo kod Stepojevca: Ostaci vozila i dalje stoje na putu, stvara se gužva

Telegraf pre 8 sati
Saznajemo: Gori kamion na Ibarskoj! Sve stoji na ulazu u Beograd, pogledajte dramatične scene (Foto)

Saznajemo: Gori kamion na Ibarskoj! Sve stoji na ulazu u Beograd, pogledajte dramatične scene (Foto)

Mondo pre 1 dan
(Video) Dramatičan snimak sa ibarske: Kamion u plamenu, gust dim se vidi kilometrima - sudbina vozača nepoznata

(Video) Dramatičan snimak sa ibarske: Kamion u plamenu, gust dim se vidi kilometrima - sudbina vozača nepoznata

Blic pre 1 dan
Soba sećanja Na familiju, prugu i ratne heroje: Neobičan privatni muzej u Ćelijama kod Lajkovca sa 3.000 eksponata otvorila je…

Soba sećanja Na familiju, prugu i ratne heroje: Neobičan privatni muzej u Ćelijama kod Lajkovca sa 3.000 eksponata otvorila je Vera Popović

Večernje novosti pre 2 dana
Žena leži na putu pored vozila, ukazuje joj se pomoć Saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali: Kolaps kod poznatog…

Žena leži na putu pored vozila, ukazuje joj se pomoć Saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali: Kolaps kod poznatog restorana, ima više povređenih

Kurir pre 4 dana
Delovi automobila rasuti po putu! Teška nesreća na Ibarskoj magistrali! Ima povređenih

Delovi automobila rasuti po putu! Teška nesreća na Ibarskoj magistrali! Ima povređenih

Dnevnik pre 4 dana
Sudar na Ibarskoj magistrali: Ima više povređenih

Sudar na Ibarskoj magistrali: Ima više povređenih

Telegraf pre 4 dana
Ibarska magistrala »

Ključne reči

Ibarska magistrala

Beograd, najnovije vesti »

(Video) Crna tačka Beograda: Na ovoj deonici gotovo svakog dana dođe do udesa: Vozači tvrde da je ova greška glavni razlog

(Video) Crna tačka Beograda: Na ovoj deonici gotovo svakog dana dođe do udesa: Vozači tvrde da je ova greška glavni razlog

Blic pre 11 minuta
Novi pametni semafori u Beogradu zbinili i vozače i pešake: Evo kako oni funkcionišu i kako da najbezbednije pređete raskrsnicu…

Novi pametni semafori u Beogradu zbinili i vozače i pešake: Evo kako oni funkcionišu i kako da najbezbednije pređete raskrsnicu

Kurir pre 4 sati
Beograđani zbunjeni novim pametnim semaforima: Evo kako se koriste

Beograđani zbunjeni novim pametnim semaforima: Evo kako se koriste

B92 pre 7 sati
Drama na putu ka avali: Udes u naselju Zuce blokirao saobraćaj: Policija i Hitna pomoć na terenu (video)

Drama na putu ka avali: Udes u naselju Zuce blokirao saobraćaj: Policija i Hitna pomoć na terenu (video)

Blic pre 8 sati
Drama na putu ka avali: Udes u naselju Zuce blokirao saobraćaj: Policija i Hitna pomoć na terenu (video)

Drama na putu ka avali: Udes u naselju Zuce blokirao saobraćaj: Policija i Hitna pomoć na terenu (video)

Blic pre 8 sati