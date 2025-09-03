(Video) Crna tačka Beograda: Na ovoj deonici gotovo svakog dana dođe do udesa: Vozači tvrde da je ova greška glavni razlog

Na samo nekoliko stotina metara puta kod Orlovače desilo se nekoliko saobraćajnih nezgoda koje su potresle javnost. Na mestu gde se sužavaju četiri saobraćajne trake, gotovo svakog dana dođe do nekog udesa, a neki su se završili i tragično.

Orlovača, za veliki broj vozača samo još jedna deonica Ibarske magistrale na izlazu iz Beograda. Ali za one koji ovde svakodnevno prolaze, to je mesto koje sa sobom donosi strah i oprez. Na samo nekoliko stotina metara puta između isključenja sa auto-puta i skretanja za groblje, dogodilo se više teških saobraćajnih nesreća. Pretrčavanje puta, ulazak u suprotan smer, a u poslednje vreme i rizični pokušaj polukružnog okretanja - sve su to prekršaji učesnika u