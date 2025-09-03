Rađanje sveta pod dominacijom Kine, a ne Zapada

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Nenad Radičević
Rađanje sveta pod dominacijom Kine, a ne Zapada

Današnjom vojnom paradom u Pekingu, kineski predsednik Xi Jinping zaokružiće pažljivo kreirano predstavljanje kineske vizije novog svetskog poretka, čiji su obrisi postali jasni na minulom samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) na kojem je u najprometnijem lučkom gradu na svetu primio lidere iz cele Azije i Bliskog istoka.

Xijeva poruka sa njegove višednevne vežbe meke političko-ekonomske i tvrde vojne moći je jasna: Kina je velesila koja želi da resetuje globalna pravila, pri čemu se ne plaši da izazove Zapad i njegova pravila, kao i da od Amerike preuzme dominantnu ulogu. Precizno uvežbanom diplomatskom koreografijom po kojoj je na samitu ŠOS-a podjednaka važnost data, kako liderima udaljenih zemalja, poput Maldiva, tako i susednoj Mongoliji ili višedecenijskom rivalu Indiju, Xi je
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

"Ovakvo oružje još nismo videli": Uočeno među defileom vojne tehnologije u Pekingu: Nova balistička raketa, "roboti vukovi"…

"Ovakvo oružje još nismo videli": Uočeno među defileom vojne tehnologije u Pekingu: Nova balistička raketa, "roboti vukovi", laser koji može da sprži elektroniku (foto,video)

Blic pre 25 minuta
„Neprijatna situacija koju je teško gledati“: Ovo je poruka Si Đinpinga Zapadu

„Neprijatna situacija koju je teško gledati“: Ovo je poruka Si Đinpinga Zapadu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokPekingIndijaKinaMaldivi

Politika, najnovije vesti »

Velika vojna parada u Pekingu: 'Kina je nepobediva'

Velika vojna parada u Pekingu: 'Kina je nepobediva'

BBC News pre 0 minuta
Global Finance: Raiffeisen je najbolja digitalna banka za stanovništvo u Srbiji

Global Finance: Raiffeisen je najbolja digitalna banka za stanovništvo u Srbiji

Danas pre 5 minuta
Global Finance: Raiffeisen je najbolja digitalna banka za stanovništvo u Srbiji

Global Finance: Raiffeisen je najbolja digitalna banka za stanovništvo u Srbiji

N1 Info pre 10 minuta
Dok evropski lideri pričaju o proširenju na Balkan, Srbija se pominje samo kroz priču o građanskom ratu: Vučićev odlazak u…

Dok evropski lideri pričaju o proširenju na Balkan, Srbija se pominje samo kroz priču o građanskom ratu: Vučićev odlazak u Kinu korak ka izloaciji

Nova pre 10 minuta
Global Finance: Raiffeisen je najbolja digitalna banka za stanovništvo u Srbiji

Global Finance: Raiffeisen je najbolja digitalna banka za stanovništvo u Srbiji

Nedeljnik pre 5 minuta