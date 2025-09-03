Ovakvo oružje svet dosad nije video: Pogledajte šta je Kina razvila, može da nosi 12 bojevih glava (Video)

Na vojnoj paradi u Pekingu uočena je nova, do sada neviđena varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng, DF-5C, prenosi BBC.

Vojni analitičar Aleksandar Nil tvrdi da ovaj ICBM ima veći domet i da može da nosi više bojevih glava, do 12 na jednoj raketi. Reč je o dvostepenom nuklearnom projektilu koji koristi tečno gorivo, što znači da njegovu putanju pokreću dva uzastopna raketna stepena, svaki sa svojim motorom. Pogledajte fotografije sa vojne parade u Pekingu: DF-5C je baziran na silosima, što znači da se lansira iz objekta iskopanog duboko u zemlju, a namenjen je kao strateško sredstvo