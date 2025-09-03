Global Finance: Raiffeisen je najbolja digitalna banka za stanovništvo u Srbiji

Renomirani svetski ekonomski magazin „Global Finance“ proglasio je Raiffeisen najboljom digitalnom bankom za stanovništvo u Srbiji za 2025. godinu.

Prema oceni žirija, osim nagrade za najbolju digitalnu banku za stanovništvo (Best Consumer Digital Bank in Serbia), banka ima i najbolju ponudu onlajn proizvoda (Best Online Product Offerings), najbolje dizajnirano korisničko iskustvo (Best User Experience Design) i najbolju mobilnu aplikaciju (Best Mobile Banking App). Jelena Aksić, članica Izvršnog odbora te banke zadužena za poslovanje sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima ističe da je još jedna