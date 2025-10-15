Studenti Poljoprivrednog fakulteta svedoče o brutalnom odnosu policije prema koleginici, MUP negira optužbe i targetira žrtvu…

Juče je na društvenoj mreži instagram objavljeno saopštenje Poljoprivrednog fakulteta u blokadi, u kome navode da je njihova koleginica pretrpela torturu, psihičku i fizičku, od strane policijskih službenika. Navode da su je prvo odveli pripadnici MUP-a u ranim jutarnjim časovima sa svog radnog mesta u policijsku stanicu, protiv svoje volje, a da je drugi napad bio na ulici u večernjim časovima.

Studenti navode da je prvi put odvedena u podrum policijske stanice gde su bila dva uniformisana lica i jedno neuniformisano i da je tu započet „informativni razgovor“. „Našoj koleginici je dat papir nepoznate sadržine i prećeno joj je da isti potpiše. Kada je to odbila, usledila je fizička i psihička tortura“, navode u saopštenju studenti Poljoprivrednog fakulteta u blokadi. Oni dodaju i to da je uniformisani pripadnik MUP-a udario iz sve snage njenu glavu o sto,