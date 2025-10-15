Skupština završila rad: Sutra rasprava o “Ekspo 2027” u senci optužbi za korupciju i zaduživanje

Današnje zasedanje Skupštine Srbije završeno je oko 18 časova a sednica će biti nastavljena sutra razmatranjem predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Uroš Đokić ocenio je da bi projekat Ekspo “u rukama odgovorne vlasti mogao bi biti razvojna šansa Srbije ali da u rukama SNS kartela ima dve svrhe, da zadovolji koruptivne apetite kaste na vlasti i ego pomahnitalog predsednika koji je umislio da je predsednik svemira”. “Rasipnici planiraju da plate milijardu evra za stadion sa 50.000 sedećih mesta koji nam ne treba, da platimo gotovo 20.000 po stolici”, naveo je Đokić i dodao