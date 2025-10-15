Skupština Srbije završila rad za danas, prethodno raspravljali o amandmanima na izmene zakona o realizaciji Ekspa 2027.

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su u 18 časova rad za danas, a sednica će biti nastavljena sutra u 10 časova. Prvi sat u nastavku sednice poslanici će postavljati pitanja članovima Vlade Srbije.

Poslanici su danas počeli razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027. Skupština je prethodno završila razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama
