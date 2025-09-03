Napadnuti učenici niške gimnazije „Stevan Sremac“: Napadači „imali upaljenu baklju i palicu“

Danas pre 30 minuta  |  Zorica Miladinovic
Napadnuti učenici niške gimnazije „Stevan Sremac“: Napadači „imali upaljenu baklju i palicu“

Manja grupa muškaraca sa upaljenom bakljom i palicom napali su danas po podne dva učenika Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“ u dvorištu Osnovne škole „Ćele kula“, u kojoj oni pohađaju nastavu jer je Gimnazija neuslovna, rečeno je nezanično za Danas.

Policijska uprava u Nišu nije saopštila nikakvu informaciju o ovom incidentu. Prema nezvaničnim izvorima Danasa, policijska ekipa bila je na licu mesta po pozivu učenika. Grupa muškaraca, od kojih su neki imali majicu preko lica, upala je u dvorište i napala gimnazijalce za vreme velikog odmora, kazali su. Oni su rekli da je incident prekinut kada su se umešali nastavnici. Učenici se osećaju dobro, dodali su. Izvestan broj učenika „Stevana Sremca“ pohađa časove u
Otvori na danas.rs

Niš »

"Neću raditi sa željkom zadatke": Ivan Marinković opet ide u Niš kod Kulića, a Milica Veličković tuži Terzinu bivšu: "Vidimo…

"Neću raditi sa željkom zadatke": Ivan Marinković opet ide u Niš kod Kulića, a Milica Veličković tuži Terzinu bivšu: "Vidimo se na sudu"

Blic pre 2 sata
U Nišu večeras „hitna akcija“ zbog policijske represije sinoć u Novom Sadu: Kružni tok kod Delte, 20 časova

U Nišu večeras „hitna akcija“ zbog policijske represije sinoć u Novom Sadu: Kružni tok kod Delte, 20 časova

Danas pre 5 sati
Preuzimanje štafete i represija kada niko ne gleda: Komemorativni skupovi širom Srbije

Preuzimanje štafete i represija kada niko ne gleda: Komemorativni skupovi širom Srbije

Mašina pre 12 sati
„Niš, hoćeš li se trgnuti? Studenti ne mogu sami da nose ovu borbu!“: Poziv niških studenta u blokadi

„Niš, hoćeš li se trgnuti? Studenti ne mogu sami da nose ovu borbu!“: Poziv niških studenta u blokadi

Danas pre 12 sati
Zaposleni na određeno vreme u “Sremcu” bez ugovora ove školske godine

Zaposleni na određeno vreme u “Sremcu” bez ugovora ove školske godine

Jug press pre 7 sati
„Bez posla ostali iskusni nastavnici, u učionice ulaze nepoznata lica“: Kolektiv niške gimnazije „Stevan Sremac“ upozorio na…

„Bez posla ostali iskusni nastavnici, u učionice ulaze nepoznata lica“: Kolektiv niške gimnazije „Stevan Sremac“ upozorio na „političku odmazdu“

Danas pre 8 sati
Narandžasto upozorenje RHMZ-a: Grmljavine, grad i jaki pljuskovi prete Leskovcu, Nišu, Prokulju, Vranju…

Narandžasto upozorenje RHMZ-a: Grmljavine, grad i jaki pljuskovi prete Leskovcu, Nišu, Prokulju, Vranju…

Rešetka pre 3 sata
Niš »

Ključne reči

Niš

Društvo, najnovije vesti »

Sve je to zbog sira i vojne muzike

Sve je to zbog sira i vojne muzike

Radar pre 25 minuta
Napadnuti učenici niške gimnazije „Stevan Sremac“: Napadači „imali upaljenu baklju i palicu“

Napadnuti učenici niške gimnazije „Stevan Sremac“: Napadači „imali upaljenu baklju i palicu“

Danas pre 30 minuta
Tramp: SAD napale brod s drogom koji je krenuo iz Venecuele, 11 mrtvih iz bande

Tramp: SAD napale brod s drogom koji je krenuo iz Venecuele, 11 mrtvih iz bande

Danas pre 0 minuta
Pajtić o intervenciji policije u Novom Sadu: Što represija bude veća, odgovor će biti žešći

Pajtić o intervenciji policije u Novom Sadu: Što represija bude veća, odgovor će biti žešći

Danas pre 1 sat
Srbin teško povređen u Nemačkoj: Na poslu ga udarila struja od 15.000 volti: Helikopterom hitno prevezen u bolnicu

Srbin teško povređen u Nemačkoj: Na poslu ga udarila struja od 15.000 volti: Helikopterom hitno prevezen u bolnicu

Blic pre 1 sat