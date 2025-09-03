Napadnuti učenici niške gimnazije „Stevan Sremac“: Napadači „imali upaljenu baklju i palicu“

Manja grupa muškaraca sa upaljenom bakljom i palicom napali su danas po podne dva učenika Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“ u dvorištu Osnovne škole „Ćele kula“, u kojoj oni pohađaju nastavu jer je Gimnazija neuslovna, rečeno je nezanično za Danas.

Policijska uprava u Nišu nije saopštila nikakvu informaciju o ovom incidentu. Prema nezvaničnim izvorima Danasa, policijska ekipa bila je na licu mesta po pozivu učenika. Grupa muškaraca, od kojih su neki imali majicu preko lica, upala je u dvorište i napala gimnazijalce za vreme velikog odmora, kazali su. Oni su rekli da je incident prekinut kada su se umešali nastavnici. Učenici se osećaju dobro, dodali su. Izvestan broj učenika „Stevana Sremca“ pohađa časove u