Ozon pre 57 minuta
Danas počinje zima

SREMSKA MITROVICA / SRBIJA – Zima počinje danas, u nedelju 21. decembra, tačno u 16.03 časa, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“ iz Beograda.

Prvi dan zime ujedno je i najkraći dan u godini. Prema podacima astronoma, Sunce danas izlazi u 7.13 časova, dok zalazi u 16.00, što znači da će obdanica trajati svega 8 sati i 47 minuta, dok će noć trajati čak 15 sati i 13 minuta. Tokom zimskog solsticija, Sunce pravi najmanji dnevni luk iznad horizonta u toku godine – izlazi na jugoistoku, dostiže najnižu visinu na jugu, a zalazi na jugozapadu. Ovaj astronomski fenomen označava početak zime na severnoj Zemljinoj
N1 Info pre 46 minuta
Zrenjaninski pre 27 minuta
Volim Zrenjanin pre 1 sat
Sputnik pre 46 minuta
Mondo pre 6 minuta
Alo pre 37 minuta
Telegraf pre 51 minuta
