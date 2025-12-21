Početak zime 2025: zimski solsticij, vremenske prilike i najave meteorologa

Naslovi.ai pre 11 minuta

Zima počinje 21. decembra u 16:03, uz najkraći dan i najdužu noć, sa hladnim i maglovitim vremenom i najavama snežnih padavina krajem decembra.

Zvanični početak zime u 2025. godini je 21. decembar u 16 časova i 3 minuta, što je trenutak zimskog solsticija kada Sunce dostiže najnižu tačku na nebu i dan je najkraći u godini. Istovremeno na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto. Obdanica u Beogradu traje 8 sati i 47 minuta, a noć 15 sati i 13 minuta. Zima će trajati do 20. marta 2026. godine. RTV N1 Info Dnevnik Beta Serbian News Media Glas Zaječara

Prema meteorološkim najavama, početak zime u Srbiji biće blaži sa dnevnim temperaturama oko 5 stepeni i jutarnjim temperaturama iznad nule. Vreme će biti pretežno oblačno i tmurno, ponegde maglovito, sa slabim vetrom, a padavine su očekivane uglavnom u severozapadnim delovima. Sunčani periodi mogući su samo na visokim planinama. Kurir Nova Ozon

Meteorološka zima u Srbiji počela je 1. decembra i koristi se u klimatologiji radi lakšeg praćenja sezonskih trendova. Pravda

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje maglovito i oblačno vreme ujutru, sa tmurnim danom i sunčanim intervalima na planinama. Vetar će biti slab do umeren, a temperature će se kretati od -2 do 8 stepeni, sa sličnim uslovima u Beogradu. Novi magazin Novi magazin Serbian News Media

Prvi dan zime trajaće 88 dana, 23 sata i 42 minuta, što je dužina trajanja astronomske zime. Blic

Tokom dana očekuje se oblačno i tmurno vreme, ponegde maglovito, sa mogućim pljuskovima na severozapadu, zapadu i u Negotinskoj Krajini. Sunčani periodi biće prisutni samo na visokim planinama na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni. Glas Zaječara Euronews

Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje da će već od utorka uveče biti novo naoblačenje sa Sredozemlja i blagi pad temperature, dok se krajem decembra očekuju manje količine snežnih padavina bez dužeg zadržavanja snega. Temperatura će do kraja decembra biti iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Alo

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će prvi dan zime doneti oblačno, maglovito i hladnije vreme sa kišom, ali i dolazak pravog zimskog vremena. Plus online