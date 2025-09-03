Skupština Republike Srpske izabrala novu vladu

Danas pre 3 sata  |  Beta
Skupština Republike Srpske izabrala novu vladu

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je večeras novu vladu, čiji legalitet i legitimitet osporavaju i pravni stručnjaci i predstavnici opozicije u tom entitetu Bosne i Hercegovine (BiH).

Za izbor Sava Minića za predsednika vlade glasalo je 50 od 83 poslanika parlamenta, a dva su bila protiv. Potom je za izbor članova Minićeve vlade glasalo takođe 50 poslanika, dok je jedan bio protiv. Posle kratke pauze, članovi nove vlade su položili zakletvu, čime je završena posebna sednica Skupštine Republike Srpske. U novoj vladi najviše članova ima Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika – Minića i 11 ministara. Sledi Socijalistička partija (SP)
