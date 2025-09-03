Novi Dodikov obračun sa državom?

Dojče vele pre 1 sat
Novi Dodikov obračun sa državom?

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je novu entitetsku vladu, koju će voditi premijer Savo Minić. Poljoprivredu preuzima tumač za italijanski jezik, prosvetu ekonomista, a pravdu dobitnik Srednjovjekovnog mača.

Nova vlada Republike Srpske izabrana je kasno sinoć (2.9), a novi-stari ministri položili su svečanu zakletvu. U vladi su doduše i četiri nova imena: Zoran Stevanović, dosadašnji poslanik SNSD-a, preuzima Ministarstvo saobraćaja i veza; zatim sudski tumač za italijanski jezik Anđelka Kuzmić, koja će voditi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Goran Selak, u čijoj biografiji se, između ostalog, navodi da je dobitnik Srednjovekovnog mača od
