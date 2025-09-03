Hale 1, 2, 3 i upravna zgrada Beogradskog sajma postaju prostor za kulturu, obrazovanje i zdravstvo

Forbes pre 9 minuta  |  Agencije
Hale 1, 2, 3 i upravna zgrada Beogradskog sajma postaju prostor za kulturu, obrazovanje i zdravstvo
Komisija za postupak sprovođenja javnog uvida za izmene prostornog plana projekta Beograd na vodi donela je na zatvorenoj sednici zaključak da će osnovni kompleks Beogradskog sajma koji obuhvata Hale 1, 2, 3 i upravnu zgradu biti definisan kao kompleks javne namene za potrebe obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture i drugih javnih sadržaja, piše eKapija. Planom će, kako su za taj portal rekli u Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam, biti propisana
