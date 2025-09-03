Komisija odlučila: Hale Sajma postaju kompleks javne namene

Komisija odlučila: Hale Sajma postaju kompleks javne namene

Komisija za sprovođenje javnog uvida za izmene prostornog plana projekta “Beograd na vodi” donela je odluku da se osnovni kompleks Beogradskog sajma, koji obuhvata Hale 1, 2, 3 i upravnu zgradu, definiše kao kompleks javne namene.

Kako piše portal eKapija, prostor je namenjen za potrebe obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i kulture. Prema Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam, planom je predviđena obaveza raspisivanja arhitektonsko-urbanističkog konkursa. Cilj konkursa je preispitivanje potencijala postojećih objekata za odabir adekvatnog javnog sadržaja. Ova odluka doneta je na zatvorenoj sednici Komisije, uvažavajući primedbe stručne javnosti i građana. Usvojene su i primedbe
