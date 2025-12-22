Ministar Glamočić održao sastanak sa proizvođačima mleka

„Mi bismo zajedno sa udruženjima i ministarstvom probali da se izborimo za bolju situaciju u mlečnom govedarstvu''– rekao je Nikola Todorović

KNIĆ – Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je danas sastanak sa proizvođačima mleka iz svih krajeva Srbije, na kojem su razmatrani načini zaštite cene mleka na domaćem tržištu. Ministar Glamočić je rekao da se svi problemi koji se dešavaju na relaciji Sjedinjene Američke Države - Evropska unija prelivaju i na Srbiju, kao i da je isti slučaj i sa cenom mleka. ''Imamo situaciju da cena mleka ne evropskom tržištu pada. Količine na