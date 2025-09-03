Krevetac je bele boje, a soba uređena kao za princezu: Ovde će živeti mala Aria Živojinović

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović danas su, po drugi put postali roditelji.

Nešto pre 16 časova, njihova porodica postala je bogatija za jednu devojčicu, koja je dobila ime Aria. Beba je, kako je otkrila Filipova majka Zorica, rođena sa težinom od 3,3 kilograma i dužinom od 51cm. Povodom rođenja Arie, roditeljima i celoj porodici Živojinović sa svih strana stižu čestitke sa najlepšim željama, a tim povodom oglasio se i Boba Živojinović koji je svima zahvalio na lepim rečima. Čestitka je stigla i od kuma, Ace Pejovića, koji je u izjavi za