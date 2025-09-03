Nova proslava Novaka Đokovića: Čitava javnost bruji o novom načinu slavlja! Novak otkrio pozadinu novog slavlja pobeda: Za sve je „kriva“ jedna osoba!

Srpski teniser, Novak Đoković, plasirao se u polufinale US Opena nakon što je u četvrtfinalu savladao Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 3-1, po setovima (6:3, 7:5, 3:6, 6:4) Meč je trajao gotovo tri i po sata, a Đoković je uz relativno veliki napor uspeo da ostane neporažen protiv Amerikanca.

Iako je Fric uspeo da osvoji treći set i unese neizvesnost, Đoković je u četvrtom setu ponovo preuzeo kontrolu i rutinski priveo meč kraju. Pažnju je posebno privukla proslava Novaka Đokovića, koja je neobičan ples, najverovatnije u dogovoru sa njegovim „menadžerom za slavlja“, Tarom, koja je gotovo sigurno ubedila tatu da baš ovako proslavi veliki uspeh. Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr — US Open Tennis