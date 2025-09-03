Nova proslava Novaka Đokovića: Čitava javnost bruji o novom načinu slavlja! Novak otkrio pozadinu novog slavlja pobeda: Za sve je „kriva“ jedna osoba!

Hot sport pre 1 sat
Srpski teniser, Novak Đoković, plasirao se u polufinale US Opena nakon što je u četvrtfinalu savladao Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 3-1, po setovima (6:3, 7:5, 3:6, 6:4) Meč je trajao gotovo tri i po sata, a Đoković je uz relativno veliki napor uspeo da ostane neporažen protiv Amerikanca.

Iako je Fric uspeo da osvoji treći set i unese neizvesnost, Đoković je u četvrtom setu ponovo preuzeo kontrolu i rutinski priveo meč kraju. Pažnju je posebno privukla proslava Novaka Đokovića, koja je neobičan ples, najverovatnije u dogovoru sa njegovim „menadžerom za slavlja", Tarom, koja je gotovo sigurno ubedila tatu da baš ovako proslavi veliki uspeh.
