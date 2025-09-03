Ministarstvo zaštite životne sredine podržava 28 opština u borbi za čistiji vazduh

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je ugovore o subvencijama za projekte pošumljavanja i ozelenjavanja u 28 lokalnih samouprava u Srbiji.

Pavkov je rekla je da su ti projekti od velikog značaja, jer su deo paketa mera za unapređenje kvaliteta vazduha, piše Beta. –Na osnovu ugovora koje smo potpisali nastavićemo sa akcijama sadnje širom Srbije. Ministarstvo koje vodim iz godine u godinu daje svoj doprinos kroz sufinansiranje projekata pošumljavanja i ozelenjavanja u gradovima i opštinama. Od 2020. godine, kroz naše javne konkurse, Srbija je bogatija za 350.000 sadnica. – izjavila je Pavkov. Dodala je