Ministarstvo zaštite životne sredine podržava 28 opština u borbi za čistiji vazduh

In medija pre 45 minuta
Ministarstvo zaštite životne sredine podržava 28 opština u borbi za čistiji vazduh

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je ugovore o subvencijama za projekte pošumljavanja i ozelenjavanja u 28 lokalnih samouprava u Srbiji.

Pavkov je rekla je da su ti projekti od velikog značaja, jer su deo paketa mera za unapređenje kvaliteta vazduha, piše Beta. –Na osnovu ugovora koje smo potpisali nastavićemo sa akcijama sadnje širom Srbije. Ministarstvo koje vodim iz godine u godinu daje svoj doprinos kroz sufinansiranje projekata pošumljavanja i ozelenjavanja u gradovima i opštinama. Od 2020. godine, kroz naše javne konkurse, Srbija je bogatija za 350.000 sadnica. – izjavila je Pavkov. Dodala je
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo zaštite životne sredine bez objašnjenja odustalo od projekta rekonstrukcije , proširenja toplovodne mreže i…

Ministarstvo zaštite životne sredine bez objašnjenja odustalo od projekta rekonstrukcije , proširenja toplovodne mreže i gašenja kotlarnice na ugalj u Bor zgradi u Novom Pazaru

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Nastavlja se kažnjavanje Novog Pazara po nalogu Vučića: Ministarstvo odustalo od važnog projekta u tom gradu

Nastavlja se kažnjavanje Novog Pazara po nalogu Vučića: Ministarstvo odustalo od važnog projekta u tom gradu

Nova pre 1 sat
Čajetini i Arilju subvencije za pošumljavanje

Čajetini i Arilju subvencije za pošumljavanje

Zoom UE pre 2 sata
Grad Kragujevac nastavlja pošumljavanje prioritetnih područja

Grad Kragujevac nastavlja pošumljavanje prioritetnih područja

iKragujevac pre 2 sata
Potpisani ugovori o subvencijama za pošumljavanje u 28 gradova i opština u Srbiji

Potpisani ugovori o subvencijama za pošumljavanje u 28 gradova i opština u Srbiji

Nova ekonomija pre 3 sata
Grad Kragujevac ulaže u projekat pošumljavanja

Grad Kragujevac ulaže u projekat pošumljavanja

Pressek pre 3 sata
Potpisani ugovori za pušumljavanje, Kragujevcu odobreno 1.000.000,00 dinara

Potpisani ugovori za pušumljavanje, Kragujevcu odobreno 1.000.000,00 dinara

Glas Šumadije pre 4 sati
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: U decembru 2026. u Srbii će biti predstavljen leteći automobil

Vučić: U decembru 2026. u Srbii će biti predstavljen leteći automobil

Beta pre 51 minuta
U Evropi izgrađeno 6,8 gigavata novih vetroparkova, manje nego što se očekivalo

U Evropi izgrađeno 6,8 gigavata novih vetroparkova, manje nego što se očekivalo

Forbes pre 11 minuta
Open AI kupuje startap Statsig za 1,1 milijardu dolara i pravi reorganizaciju tima

Open AI kupuje startap Statsig za 1,1 milijardu dolara i pravi reorganizaciju tima

RTV pre 26 minuta
Bitkoin porastao za dva odsto na 95.715 evra, itirijum za 2,33 odsto na 3.770 evra

Bitkoin porastao za dva odsto na 95.715 evra, itirijum za 2,33 odsto na 3.770 evra

RTV pre 1 minut
DRI: CROSO nije uspostavio upravljanje informacionom bezbednošću

DRI: CROSO nije uspostavio upravljanje informacionom bezbednošću

Danas pre 16 minuta