"Povlačimo se" Zet Donalda Trampa odustao od kupovine i rekonstrukcije zgrade "Generalštaba"

Zet predsednika SAD Donalda Trampa, Džared Kušner, odustao je od planova da u Srbiji izgradi Trampov hotel na mestu Generalštaba, nakon "talasa negativnih reakcija i protivljenja javnosti", objavio je Volstrit žurnal.

Nakon "protesta i podizanja optužnica, Džared Kušner i njegova privatna investiciona kompanija Affinity Partners povukli su planove za obnovu lokacije u Beogradu koja je uništena tokom NATO bombardovanja, a na kojoj je trebalo da nikne projekat pod Trampovim brendom", piše Volstrit žurnal. Planovi za izgradnju tri kule u Srbiji na mestu zgrade Generalštaba bili su "opterećeni nizom problema, uključujući i to što je specijalni tužilac podigao optužnicu protiv jednog