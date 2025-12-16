Opozicija u Skupštini traži da ministar Selaković podnese ostavku

Opozicioni poslanici u Skupštini Srbije zatražili su danas od ministra kulture Nikole Selakovića da podnese ostavku pošto je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) protiv njega podiglo optužni predlog u slučaju Generalštab.

Poslanik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović pitao je na sednici parlamenta ministra kulture da li planira da se povuče sa funkcije pošto se tereti za „zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje isprave“. „Ako Selaković to ne učini, da li će ga (premijer Đuro) Macut razrežiti funkcije do okončanja sudskog postupka“, upitao je Grbović premijera. Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić pitala je ;Macuta zašto na dnevnom redu nije smena
