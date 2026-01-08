Macut o dolasku MOL-a: Uskoro dobre vesti oko NIS-a, moguće da će država povećati vlasnički udeo

Nova pre 49 minuta  |  Autor: Fonet
Macut o dolasku MOL-a: Uskoro dobre vesti oko NIS-a, moguće da će država povećati vlasnički udeo

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut potvrdio je danas da su predstavnici mađarskog MOL pre nekoliko dana stigli u Srbiju i počeli analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (NIS), izrazivši očekivanje da će u narednom periodu uslediti dobre vesti.

Macut je za RTS rekao da je dolazak predstavnika MOL deo procedure koja prethodi donošenju konačnih odluka u vezi sa kupoprodajnim ugovorom i transakcijom. On je podsetio da je NIS dobio licencu za nastavak rada tokom januara i da se očekuje dopremanje novih količina sirove nafte preko Janafa, kao i ponovno pokretanje prerade u drugoj polovini meseca. Dodao je da će se u nastavku razmatrati i pitanje transformacije vlasničke strukture, uz mogućnost da država poveća
