Macut: „Očekujem da će Rusi uskoro prodati vlasništvo u NIS-u“

Serbian News Media pre 2 sata
Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da su predstavnici mađarskog MOL-a pre nekoliko dana stigli u Srbiju i započeli analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (NIS), što je, kako je naveo, deo procedure koja prethodi donošenju konačnih odluka u vezi sa kupovinom ruskog udela u toj kompaniji, kojoj su SAD uvele sankcije i traže potpuni izlazak Rusa iz vlasništva. On je u razgovoru za RTS izrazio je očekivanje da će u narednom periodu uslediti dobre vesti
