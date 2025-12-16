Njujork Tajms o projektu Generalštab: Spremnost strane vlade da unapredi finansijske interese porodice Trampa

Američki dnevni list Njujork Tajms piše o povlačenju investicione kompanija koju vodi Džared Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa, iz projekta za zgradu Generalštaba u Beogradu, pod Trampovim brendom.

List piše da je odluka Kušnerove kompanije usledila nekoliko sati nakon što su srpski tužioci "optužili četiri visoka zvaničnika za korupciju u vezi sa projektom", čija je vrednost oko 400 miliona evra. Njujork Tajms otkazani posao opisuje kao primer "spremnosti stranih vlada da se mnogo trude kako bi unapredile finansijske interese porodice gospodina Trampa", i navodi da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je od Trampa "cele godine tražio pomoć po